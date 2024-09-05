Житель Петушков арестован по обвинению в смертельном ДТП.

Следственное управление Следственного комитета России по Владимиру возбуждено дело против жителя Петушков, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, приведшем к неосторожной смерти двух людей. Данное преступление было совершено в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с оставлением места аварии.Данный инцидент случился в ночь на 1 сентября. Водитель ВАЗ 21083, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, двигался по трассе Пекша-Ларионово-Караваево в Петушинском районе. В результате превышения скорости мужчина потерял контроль над автомобилем, выехал за пределы дороги и опрокинулся в лесной зоне.В результате ДТП два пассажира, среди которых была 17-летняя девушка, получили смертельные травмы. Также еще один пассажир, получивший легкие травмы, вызвал экстренные службы. Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был задержан по месту своего проживания.