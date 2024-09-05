В Сновицкой школе Суздальского района состоялось открытие «Центра школьных инициатив» - специального пространства, в котором ребята станут придумывать и воплощать внеклассные проекты и общаться с представителями молодёжных организаций.

В Сновицкой школе Суздальского района состоялось открытие «Центра школьных инициатив» - специального пространства, в котором ребята станут придумывать и воплощать внеклассные проекты и общаться с представителями молодёжных организаций. Об этом рассказала регионального правительства.Помещение Центра было отремонтировано; для занятий приобрели новую мебель, интерактивное оборудование и игры. Начальник управления образования и молодёжной политики Екатерина Маркина выразила надежду, что теперь в школе сформируется настоящее место «притяжения креативного мышления и самореализации».