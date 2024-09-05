Во Владимире недалеко от «Мегаторга» в яму провалился самосвал. Машину рабочих, лежащую на боку, заметили на улице Тракторной, рядом с салоном по продаже автомобилей китайского

Во Владимире недалеко от «Мегаторга» в яму провалился самосвал. Машину рабочих, лежащую на боку, заметили на улице Тракторной, рядом с салоном по продаже автомобилей китайского производства. Фото и видео упавшего в дорожный подкоп самосвала распространились в сети. Ни в ГАИ, ни в городской администрации пока ничего не сообщают. Однако один из очевидцев рассказал «Шестому каналу»,