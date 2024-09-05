В настоящее время в регионе функционируют 258 коллективных средств размещения, около 2 тысяч объектов питания и более 4 тысяч объектов показа, включая памятники архитектуры и музеи.

На стратегической сессии ПРО.Туризм, состоявшейся 4 сентября 2024 года в Патриаршем саду, обсуждались ключевые задачи нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется с 2021 года и продлен до 2030 года по решению президента России. Заместитель губернатора Александр Ремига отметил, что подготовка к 1000-летию Суздаля способствовала росту туристического потока: количество гостей во Владимире увеличилось на 23%, а в Суздале — на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.В 2023 году Владимирская область приняла более 3 миллионов туристов. В настоящее время в регионе функционируют 258 коллективных средств размещения, около 2 тысяч объектов питания и более 4 тысяч объектов показа, включая памятники архитектуры и музеи. Ежегодно проводятся не менее 12 крупных событийных мероприятий.В рамках сессии участники разработали идеи для реализации инвестиционных проектов на уровне муниципалитетов, включая Александровский, Петушинский, Юрьев-Польский, Судогодский, Собинский, Селивановский и Кольчугинский районы, а также города Покров и Юрьев-Польский. В частности, был поддержан «Проект «А», направленный на развитие туризма в Александровском районе, концепция которого основана на образе Ивана Грозного.