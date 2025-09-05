Вход свободный.

В Суздале Владимирской области пройдет фестиваль «ЖАрит и парИт». Об этом сообщают организаторы мероприятия.С 5 по 7 сентября в Суздале состоится фестиваль гастрономии и воздухоплавания «Суздаль ЖАрит и парИт».В программе массовые старты тепловых аэростатов, привязные подъемы, ночное свечение аэростатов. Вход свободный. Подробности и расписание полетов можно искать .