Разбивается русский на германском автобане. Попадает в больницу. Требуется переливание крови, врачи ищут добровольцев. Приходит первый немец, анализ крови делают, все такое...
- Не катит,- говорят,- у того первая группа крови, а у вас вторая... Приходит другой немец, с первой группой.
- Увы, нельзя,- говорят медики,- у вас резус-фактор положительный, а у него отрицательный. Приходит третий.
- Не подходит, к сожалению,- разводят руками врачи.
- А почему? - удивляется доброволец,- и группа крови первая и резус отрицательный...
- Да понимаете, у вас содержание алкоголя в крови слишком низкое, боимся, отторжение будет...
еще анекдот!