Активисты бьют тревогу из-за гигантской свалки в деревне Ручей.
Во Владимирской области активисты «Народного фронта» бьют тревогу из-за гигантской свалки в деревне Ручей. Говорят, что мусор видно даже из космоса
Свалка разрослась в котловане близ деревни Ручей Ковровского района. Местные жалуются, что горы отходов отравляют им жизнь. «Народный фронт» утверждает, что лично зафиксировал новые выбросы мусора 16 июля. Администрация поселения якоы бездействует.
Активисты обратились в прокуратуру с требованием найти виновных, остановить ввоз отходов и ликвидировать свалку.