Активисты бьют тревогу из-за гигантской свалки в деревне Ручей.

Во Владимирской области активисты «Народного фронта» бьют тревогу из-за гигантской свалки в деревне Ручей. Говорят, что мусор видно даже из космосаСвалка разрослась в котловане близ деревни Ручей Ковровского района. Местные жалуются, что горы отходов отравляют им жизнь. «Народный фронт» утверждает, что лично зафиксировал новые выбросы мусора 16 июля. Администрация поселения якоы бездействует.Активисты обратились в прокуратуру с требованием найти виновных, остановить ввоз отходов и ликвидировать свалку.