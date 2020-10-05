В конференции приняли участие ученые из Москвы и Санкт-Петербурга.

ВоВладимире в областной научной библиотекепрошла25-я международная краеведческая конференция. Главные ее темы - "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "200 лет открытия Антарктиды Михаилом Лазаревыми Фаддеем Беллинсгаузеным."Поздравила историков, краеведов, учёных в их стремлении сохранить для земляков историю директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. Постоянно работающие в этом направлении общественники были награждены Грамотами Союза краеведов области. Среди них и наш коллега Валерий Скорбилин. Отмечен благодарностью департамента культуры и председатель общества, доктор исторических наук Андрей Тихонов. Открылось пленарное заседание в режиме онлайн докладом Татьяны Политыко, сотрудницы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Он был самым первым музеем в бывшем СССР, посвященном Великой Отечественной войне. В конференции приняли участие также ученые из Москвы и Санкт-Петербурга.Андрей Тихонов, доктор исторических наук, председатель Союза краеведов Владимирской области: «У нас есть своя изюминка еще. В этом году еще и 200 лет со дня открытия Антарктиды. Дело в том, что оно отмечается, но где-то камерно. Только в Москве и Петербурге, где есть Институт Арктики-Антарктики и мы решили тоже чем-то эту конференцию отметить. Почему? Потому что все-таки Михаил Петрович Лазарев один из первых открывателей Антарктиды вместе с Беллинсгаузеным родился в нашем славном городе Владимире. Я очень благодарен, что у нас откликнулся из Института географии Российской академии наук Осокин Николай Иванович, кандидат географических наук. История исследования Антарктиды известна, а вот что делается сейчас в Антарктиде, это мало кто знает. Тем более он участник многих экспедиций в том числе и в Антарктиду».Вера Куликова