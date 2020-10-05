Более ста лет сотрудники одной из самых легендарных правоохранительных служб стоят на страже закона и порядка.

5 октября – День уголовного розыска МВД России. Более ста лет сотрудники одной из самых легендарных правоохранительных служб стоят на страже закона и порядка.Сегодня профессия оперуполномоченного уголовного розыска как и прежде остается одной из самых сложных. Службе сотрудников посвящена масса кинолент, литературных и музыкальных произведений. Однако реальные герои, в отличие от выдуманных прототипов, всегда остаются за кадром, круглосуточно продолжая вести борьбу с преступниками.Поздравления сегодня получают действующие сотрудники уголовного розыска УМВД России по Владимирской области и ветераны службы, которые передают свой опыт новому поколению сотрудников.***Сергей Михайлович Шалаев - ветеран органов внутренних дел. Ежегодный профессиональный праздник он по праву считает своим. За более чем 20-летнюю работу оперуполномоченным уголовного розыска майор полиции в отставке накопил большой опыт оперативной работы. Бывая в отделе, обязательно встречается с сегодняшними сотрудниками уголовного розыска. Если требуется совет, всегда поможет.Хорошо освоить нелегкую профессию Сергею Шалаеву помогла служба в воздушно-десантных войсках, которые дали ему необходимую закалку и подготовку. Родившийся в Рязанской области парень приехал в Гусь-Хрустальный и стал сотрудником патрульно-постовой службы. Но его больше привлекал уголовный розыск, так что, когда появилась возможность, Сергей Михайлович перешел в штат оперуполномоченных. Молодой сотрудник очень ответственно относился к своим должностным обязанностям, придавал большое значение саморазвитию, поэтому параллельно учился, повышая свой профессиональный уровень.В 1999 году Сергей Шалаев признан лучшим оперуполномоченным Владимирской области. За высокие достижения неоднократно поощрялся ведомственными наградами.Сергей Михайлович считает, что для успешной работы уполномоченному необходимо знать психологию преступника, найти подход к нему, суметь вывести на разговор. Эти качества неоднократно помогали в раскрытии преступлений. На примерах из его работы учат молодых оперуполномоченных.Не преувеличивая, можно сказать, что майор Шалаев дни и ночи проводил на службе. Но при этом он счастлив в семейной жизни, дети уже взрослые. Увлекается нумизматикой, собрал интересную коллекцию редких монет. Сегодня Сергей Михайлович с удовольствием трудится в Национальном парке «Мещёра», но родной отдел не забывает и всегда с радостью приходит в гости.***Один из самых уважаемых и почитаемых ветеранов подразделения уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру – Владимир Гордеев. Владимир Вячеславович посвятил службе 17 лет. Он один из тех, кто пользовался уважением и авторитетом не только среди коллег, но и среди руководящего состава УМВД.В уголовный розыск Владимир Вячеславович пришел в 1993-м, после окончания педагогического института. В служебной деятельности были и раскрытые резонансные преступления, и громкие задержания. Владимир Вячеславович вспоминает, как в 2005 году со своими коллегами раскрыл серию краж из квартир города Владимира. От жителей областного центра поступило боле 50 заявлений. Преступники проникали в помещение через дверь. Грамотно сработав во взаимодействии с экспертами-криминалистами, оперативники вышли на след и задержали троих злоумышленников, которые уже собирались покинуть город Владимир с похищенным имуществом. Запомнилось это дело еще и тем, что один из подозреваемых имел рост более 2 метров и носил 49-й размер обуви ноги.- Мы долго смеялись, - вспоминает ветеран, - ведь злодей был настолько высокий, что мог спокойно войти в квартиру на первом нижнем этаже через окно. Обувь у фигуранта изъяли, но замену найти не смогли, пришлось заказывать специально.С высокими требованиями, в первую очередь, к себе, нес службу все годы подполковник милиции Владимир Вячеславович Гордеев. Этот опыт он сегодня передает и начинающим оперативникам, желая в профессиональный праздник бодрости духа, "оперской" удачи и семейного благополучия!***Старший оперуполномоченный Хасян Измайлов служит в органах внутренних дел без малого 20 лет. До сих пор с блеском в глазах он рассказывает о ежедневной и кропотливой работе оперов, отмечая главное – умение незамедлительно принимать, порой, самые неординарные решения.В служебном багаже – масса раскрытых преступлений и задержаний, в том числе, и не самых простых. Одной из потерпевших оперативник дважды возвращал похищенную 28-летним жителем областного центра бытовую технику. Фигурант продавал чужое имущество сразу после кражи, но полицейский находил её и вновь возвращал. Впоследствии преступника арестовали.Отдыхать и приходить в форму после нелегких будней сотруднику полиции помогает спорт. Хасян имеет 1-ый спортивный разряд по гирьевому двоеборью, является кандидатом в мастера спорта по борьбе на поясах, а также занимается моржеванием.***Старший оперуполномоченный капитан полиции Дмитрий Попов служит в полиции 12 лет. Сегодня он занимается одним из важнейших направлений – мошенничествами и кражами, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Дмитрий вспоминает, как в 2018 году принимал участие со своими коллегами из уголовного розыска и следствия в раскрытии серий телефонных мошенничеств. Один из фигурантов представлялся родственником, якобы, совершившим преступление, второй - сотрудником органов внутренних дел, который предлагал «решить вопрос» за определенную сумму. От потерпевших поступило 12 заявлений, ущерб составил около 800 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также выезда в командировку в город Новосибирск двое ранее судимых граждан были установлены и арестованы.Несмотря на все сложности, Дмитрий никогда не унывает, на любую ситуацию смотрит с позитивом, всегда готов прийти на помощь коллегам.Лучший отдых для сотрудника – время, проведенное с семьёй. Полицейский благодарен своей супруге за поддержку и понимание.***Капитан полиции Наталья Залазаева 21 год служит в органах внутренних дел. Глядя на хрупкую и жизнерадостную женщину, трудно сказать, что она работает оперуполномоченным группы уголовного розыска.Начала службу Наталья Николаевна в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный стажером по должности младшего инспектора финансовой части, после чего начала продвижение по службе в должностях: милиционера отделения ОКС, младшего инспектора финансовой части, младшего по финансовой работе бухгалтерии, милиционера отдельного взвода ППС, оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а с 25 сентября 2017 г. была назначена на должность оперуполномоченного группы уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.Конечно, приходится выезжать на вызовы среди ночи, порой, задерживаться на работе, но даже это не гасит «огонь» и стремление к любимому делу.Рабочие будни оперуполномоченного не имеют графика и распорядка стандартного рабочего дня. Каждое происшествие требует личного выезда, независимо от времени суток. Знания, навыки, индивидуальный подход к каждому человеку являются основными качествами оперуполномоченного.За годы службы Натальей осуществлен розыск более 50 лиц, пропавших без вести. Наталья неоднократно поощрялась начальниками МО МВД России по ЗАТО г. Радужный и УМВД России по Владимирской области. В её багаже - медали «За отличие в службе» трех степеней. Заслуги сотрудника отмечены и главой администрации ЗАТО г. Радужный,Серьезная и строгая на работе, дома Наталья Залазаева – заботливая жена и мама. В свободное от работы время Наталья Николаевна поддерживает своих детей. Сын, отслужив срочную службу в рядах российской армии, работает инженером на одном из местных предприятий. Дочь активно занимается конным спортом и принимает участие во всевозможных соревнованиях. Конечно, в любые моменты Наталья всегда рядом!