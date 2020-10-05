Судьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко уже решили в Кремле. Такое заявление сделал бывший министр культуры республики Павел Латушко.

Судьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко уже решили в Кремле. Такое заявление сделал бывший министр культуры республики Павел Латушко.Политик рассказал, что незадолго до выборов президента Александр Лукашенко использовал антироссийскую риторику. Лидер собирал чиновников на закрытые совещания, где называл Кремль главным врагом республики. Якобы россияне хотят поставить президента Белоруссии на колени, после чего устроить госпереворот.По словам Латушко, в Кремле принято решение в отношении Лукашенко. Россия не собирается сотрудничать с таким безответственным политиком, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Глава республики слишком часто поливал грязью партнеров за их спиной, и поэтому должен поплатиться.Экс-министр культуры предположил, что Лукашенко поставили жесткие условия. Скорее всего, Кремль попросил белорусского президента провести референдум по поправкам в Конституцию. Полномочия главы государства будут сокращены, после чего в стране пройдут новые выборы."Но вот тут Кремль просчитался", – продолжил Павел Латушко. Он усомнился, что так легко уйдет в отставку. В недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский президент заявил, что будет бороться за власть до последнего.