На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 5 октября лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 5 октября лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.12 - в Гусь-Хрустальном районе10 - в Муромском районе8 - во Владимире8 - в Александровском районе4 - в Петушинском районе4 - в Юрьев-Польском районе3 - в Гороховецком районе3 - в Киржачском районе2 - в Суздальском районе2 - в Вязниковском районе1 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 7540 случаев заболевания.1343 - во Владимире1080 - в Гусь-Хрустальном районе724 - в Петушинском районе731 - в Муромском районе634 - в Ковровском районе588 - в Александровском районе407 - в Вязниковском районе322 - в Собинском районе332 - в Юрьев-Польском районе230 - в Кольчугинском районе210 - в Меленковском районе176 - в Судогодском районе155 - в Киржачском районе165 - в Суздальском районе147 - в Селивановском районе124 - в Гороховецком районе100 - в Камешковском районе72 - в РадужномВсе больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.