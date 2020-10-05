Как проекту удалось обогнать другие регионы и получить федеральные средства? И как будет работать новая спортплощадка?

В Красном Эхе Гусь-Хрустального района появится новая модельная библиотека. Как проекту удалось обогнать другие регионы и получить федеральные средства? И как будет работать новая спортплощадка?Новая многофункциональная спортивная площадка в Красном Эхе - результат общей работы региона и города. Днем здесь занимаются дети, вечером и в выходные взрослые. На обычной школьной территории такую построить невозможно. Решение удалось найти депутату Госдумы Игорю Игошину.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы: «Это муниципальная территория. Региональные деньги, департамент спорта и район. Очень хорошо. Мы нашли общий язык. И мне удалось быть таким модератором. Частью команды, которая нашла это решение»,Сейчас площадке почти год, ее ждет первая зима. Зальют каток - покрытие это позволяет. А летом можно заниматься разными видами спорта. Поэтому ребята особенно рады подарку от депутата - новым мячам.Андрей Кабанов, ученик школы: «Хорошая площадка. Мы здесь играем в футбол, баскетбол, волейбол. Иногда просто сидим, общаемся»,Спортзал в школе используется активно - занятия с утра до вечера даже в выходные, рассказывает директор школы Ольга Гутче. Поэтому помещение быстро обветшало. Его обновили благодаря нацпроекту "Образование". Теперь в зале новая крыша, современное покрытие, окна и обшивка. А четыре отопительных пушки позволяют регулировать температуру в зале.Ольга Гутче, директор школы пос. Красное Эхо: «И мало того, что сделали ремонт в спортзале, нам всё поменяли в раздевалках. Сделали душевую, туалетные комнаты».Модельная библиотека появится в Красном Эхе в декабре в местном Доме культуры. Готовы документы для торгов и дизайн-проект. Он участвовал во всероссийском конкурсе и получил самый высокий балл среди других регионов, рассказывает Галина Буянова, заведующая отделом по культуре, физкультуре и спорту администрации Гусь-Хрустального района. Кроме самой библиотеки, здесь будет детский уголок, проектор, зоны для чтения и лекций.Галина Буянова, заведующая отделом по культуре, физкультуре и спорту администрации Гусь-Хрустального района: «Нужно разработать очень интересную концепцию. Интересный проект, чтобы он прошел отбор. Потому что в нашем Гусь-Хрустальном районе это вторая модельная библиотека. Мы являемся самыми первыми во Владимирской области, кто сделал первую сельскую библиотеку».Дом культуры в Красном Эхе построен по нацпроекту "Культура" в 2018 году. Его называют многофункциональным центром. По словам Игоря Игошина, это пример, как правильно использовать федеральные средства.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы: «И наша задача — показать, как грамотно эти деньги вложить, показать эффективность, что это работает. И добиться выделения денег на большее количество библиотек по той же программе "модельных библиотек"».Это не только библиотека и спортплощадка. И кинотеатр на 150 мест. Здесь и обелиск погибшим воинам. Одним словом - это любимое культурное место жителей в Красном Эхе.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев«Вести-Владимир»