Утром 5 октября на центральную площадь Бишкека вышли две тысячи протестующих, недовольных итогами выборов в парламент страны. Правоохранительные органы приступили к разгону митинга, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2020-v-bishkeke-mitinguyushhix-razgonyayut-gazom.html" target="_blank">В Бишкеке митингующих разгоняют газом</a> - Утром 5 октября на центральную площадь Бишкека вышли две тысячи протестующих, недовольных итогами выборов в парламент страны. Правоохранительные органы приступили к разгону митинга, ..
[url=https://33live.ru/novosti/05-10-2020-v-bishkeke-mitinguyushhix-razgonyayut-gazom.html]В Бишкеке митингующих разгоняют газом[/url] - Утром 5 октября на центральную площадь Бишкека вышли две тысячи протестующих, недовольных итогами выборов в парламент страны. Правоохранительные органы приступили к разгону митинга, ..