Во Владимире по подозрению в совершении должностного преступления задержаны два сотрудника полиции.
Во Владимире по подозрению в совершении должностного преступления задержаны два сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. Сообщили в региональном Следкоме.
По версии следствия, вечером 30 августа
сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции для документирования административного правонарушения задержали 35-летнего мужчину. Полицейские, не имея на то законных оснований, применили к задержанному физическое насилие, нанеся ему резиновой палкой удары по ногам и голове.
В результате неправомерных действий сотрудников полиции потерпевший получил
перелом руки.
Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии ОРЧ СБ УМВД по Владимирской области.