Во Владимире по подозрению в совершении должностного преступления задержаны два сотрудника полиции.

Во Владимире по подозрению в совершении должностного преступления задержаны два сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. Сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, вечером 30 августасотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции для документирования административного правонарушения задержали 35-летнего мужчину. Полицейские, не имея на то законных оснований, применили к задержанному физическое насилие, нанеся ему резиновой палкой удары по ногам и голове.В результате неправомерных действий сотрудников полиции потерпевший получилперелом руки.Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии ОРЧ СБ УМВД по Владимирской области.