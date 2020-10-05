Министр спорта Российской Федерации Олега Матыцин и Губернатор Владимир Сипягин обсудили планы по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Губернатор Владимирской области получил поддержку Минспорта РФВ ходе рабочей встречи Министр спорта Российской Федерации Олега Матыцин и Губернатор Владимир Сипягин обсудили планы по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Важным для нашей области шагом стало соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.Владимирской области на 2022-2023 годы выделено 250 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Часть суммы решено направить на ремонт стадиона «Олимп» в Селивановском районе. Сооружение площадью почти 16 тысяч квадратных метров в посёлке Красная Горбатка было построено в 1980 году и теперь нуждается в реконструкции.Представители федерального ведомства поддержали идею масштабной реконструкции стадиона «Торпедо» во Владимире и строительство в областном центре многофункционального Дворца спорта.Региональные власти продолжают работать над созданием условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, над пропагандой физической культурой и спорта, развитием спортивной инфраструктуры. В области будут проводить крупные соревнования, система подготовки спортивного резерва пройдет модернизацию. В муниципальных образованиях области строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и стадионы, реконструируется существующая спортивная база.Как сообщил Владимир Сипягин, по итогам 2019 года область отмечена в числе лучших по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».