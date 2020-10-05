Задержание закончилось переломом руки. Во Владимирской области заведено уголовное дело на двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Они подозреваются в превышении должностных

Задержание закончилось переломом руки. Во Владимирской области заведено уголовное дело на двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия, которое причинило тяжкие последствия. По версии следователей СК России, 30 августа 2020 года полицейские задержали 35-летнего мужчину для составления протокола об административном правонарушении. Что именно пошло не так в