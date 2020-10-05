Ситуация с распространением коронавируса в Москве ухудшилась. Власти приняли решение о переводе школьников на дистанционное обучение.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве ухудшилась. Власти приняли решение о переводе школьников на дистанционное обучение.Заместитель министра просвещения Виктор Басюк рассказал, что аналогичные меры коснутся еще двух российских регионов – Ульяновской области и Сахалина. Точную дату перевода детей на удаленку выберут местные власти.Заявление ведомства устроило переполох в Сети. Примечательно, что через некоторое время пресс-служба министерства сообщила , что эта информация не соответствуют действительности.Напомним, что с понедельника, 5 октября, все столичные школы уходят на двухнедельные каникулы. Мэр Москвы Сергея Собянин объяснил это увеличением количества зараженных COVID-19 в городе.Градоначальник порекомендовал родителям оставлять детей на даче или дома. Все прогулки должны проходить в ближайших дворах и парках. Школьникам не следует ездить на общественном транспорте и ходить в торговые центры.На этой неделе все столичные работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим. В обязательном порядке должны быть отправлены домой пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.За последние сутки в Москве коронавирус обнаружили у 3 537 граждан. Таким образом, всего инфекцию подхватили 307 477 жителей столицы. Выздоровели и покинули больницы 253 944 человека, умерли 5 370 пациентов.В минувшую пятницу, 2 октября, мэр города . Власти Москвы принимают все необходимые шаги для того, чтобы не допустить развития событий по негативному сценарию.