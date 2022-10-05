На Ковровском электромеханическом заводе изменена структура управления. 3 октября на Ковровском...

На Ковровском электромеханическом заводе изменена структура управления.3 октября на Ковровском электромеханическом заводе состоялось внеочередное собрание акционеров. По результатам голосования было принято решение об изменении структуры управления АО «КЭМЗ».Полномочия единоличного исполнительного органа переданы АО «ВНИИ «Сигнал», генеральным директором которого является Владимир Пименов. Управляющей организацией АО «КЭМЗ» становится АО «ВНИИ «Сигнал».Решение собрания акционеров вступило в силу с 4 октября 2022 года, рассказывает портал ГородКовров.ру.Фото: gorodkovrov.ru