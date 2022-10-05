Октябрьский районный суд города Владимира признал 21-летнего жителя Покрова Романа виновным в применении насилия в отношении сотрудников ГИБДД и приговорил к 1,5 годам в колонии-поселении,

Октябрьский районный суд города Владимира признал 21-летнего жителя Покрова Романа виновным в применении насилия в отношении сотрудников ГИБДД и приговорил к 1,5 годам в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, ночью 6 августа у рестобара «Пятница» Роман, заступаясь за друга, которого пыталась задержать полиция, с кулаками налетел на сотрудников ДПС, оскорблял их и угрожал