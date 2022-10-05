Канюк занесен в Красную книгу Москвы.

Канюк занесен в Красную книгу Москвы.Москва богата своей флорой и фауной, в городе под природныепарки отведены огромные территории. Власти российской столицы прикладываютзначительные усилия для создания новых и восстановления действующихэкологических зон.Особое внимание уделяется обитателям зеленых территорийМосквы. Сегодня в городе можно встретить не только белок и уток, а гораздобольше животных. Постоянным мониторингом занимаются специалисты Мосприроды. Ониежегодно проводят учет всех представителей столичной фауны.Разумеется, большим подарком для специалистов являетсяобнаружение редких животных, некоторые из которых даже занесены в Краснуюкнигу. Так, канюка практически невозможно встретить в природных парках столицы.Хищная птица находится под угрозой исчезновения.В Красной книге Москвы для нее определена первая категорияредкости. Эти птицы вообще редко селятся в черте города, как правила, встретитьих можно только во время перелетов. Иногда пернатые залетают в зеленые зоны,чтобы отдохнуть.Удивительно, но столичным специалистам удалось зафиксироватьканюка в Измайловском парке. У птицы сразу выделяются признаки хищника:крючковатый клюв, острые когти, мощные крылья. Ученые полагают, что остроезрение позволяет ему замечать добычу даже со значительной высоты.Канюк обыкновенный по размерам больше вороны. Отличить егопо окрасу не так-то и просто: встречается очень много вариаций. Цвет перьевварьируется от бурого до сероватого. Снизу тело более светлое, с пестринами. Нанижней стороне крыльев и хвоста обычно хорошо заметные полосы.Важным отличием канюка от других хищников являются широкораскрытый во время полета хвост и округлая форма крыльев. Они позволяют птицедолго парить над открытыми пространствами и искать себе добычу. Питается канюкв основном мелкими грызунами, реже земноводными.Кстати, за десять лет власти Москвы создали и восстановили. Об этом рассказал глава столичного региона СергейСобянин на форуме "Мой район". По словам градоначальника,реконструкция столичных парков и создание новых зеленых территорий – одна изсамых больших программ, реализованных в городе за последние годы.