Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя города Вязники. Мужчина обвиняется в совершении кражи с банковского счета.В августе текущего года в полицию обратилась 67-летняя женщина, сообщившая о пропаже со счета более 7000 рублей. Проанализировав переводы денег, а также личности тех, кто мог иметь доступ к счету, сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался внук потерпевшей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фигурант, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей, свою вину отрицать не стал, пояснив, что перевел деньги онлайн на карту своего друга, а затем распорядился ими по своему усмотрению.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/