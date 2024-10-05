5 октября в России отмечается День учителя. Это профессиональный праздник всех причастных к сфере образования людей. Однако среди наших знаменитостей тоже найдутся те, кто имеет педагогическое образование и даже в свое время работал по специальности. О них в материале Дни.ру.

5 октября в России отмечается День учителя. Это профессиональный праздник всех причастных к сфере образования людей. Однако среди наших знаменитостей тоже найдутся те, кто имеет педагогическое образование и даже в свое время работал по специальности. О них в материале "Дни.ру".Андрей Григорьев-АполлоновСолист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов после школы окончил педагогическое училище в Сочи по специальности учителя младших классов. Он даже проработал 4 месяца по профессии. Но творческая натура не позволила ему погрузиться в рутину домашних заданий, и вскоре артист решил попробовать себя на музыкальном поприще.Тимур РодригезТимур Родригез окончил тот же вуз, что и Павел Воля. только он получил образование преподавателя французского и английского языков. Но он никогда не стремился работать по профессии, а вскоре вместе с резидентом "Камеди Клаб" подался в КВН, а после с легкостью покорил столицу.Павел ВоляПавел Воля постоянно напоминает зрителю, что по специальности он преподаватель русского языка и литературы, хотя не всегда пользуется исключительно литературным языком на сцене. Но надо признать, речь у шоумен грамотная, да и сам он отличается умом и сообразительностью. Кроме основы работы со словом, Павел изучал также психологию. Но работать по профессии не стал.Андрей ЧадовАктер мечтал поступить в Щукинское театральное училище. Но сразу подавать документы побоялся и решил дождаться когда его приятели окончат школу, чтобы пытать счастье в месте. До этого он решил поработать учителем физкультуры и пробыл на должности педагога полгода. Он так и не смог найти понимания с школьниками и понял, что эта профессия не для него.