Жителей этого города Владимирской области расселили из старого жилья в аварийные дома на болоте.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жилищными правами граждан города Гусь-Хрустальный во Владимирской области.Об этом сообщает Информационный центр СК России.По информации Общероссийского народного фронта, в 2019-2023 годах в Гусь-Хрустальном горожан расселили из аварийного жилья в проблемный микрорайон на улице Рязанской, построенный на болотах. Качество жизни там оставляет желать лучшего: в квартирах сырость, плесень, кровля протекает и так далее. Между тем это жильё возводили за счёт бюджета.Глава СК ждёт доклада о процессуальном проверке от руководителя регионального Следственного управления ведомства Артёма Кулакова.Ранее прокуратура требовала снова аварийных домов в Гусь-Хрустальном.