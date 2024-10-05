Завершено расследование уголовного дела в отношении замглавы администрации Коврова по ЖКХ.

По данным пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, с апреля 2022 по январь 2024 заместитель главы администрации Коврова был приятелем гендиректора строительной компании. Это позволило обвиняемому заместителю главы получить «подарок» в виде квартиры в новостройке, стоимость которой превышала восемь миллионов рублей.Помимо этого, с конца лета 2022 по июнь 2023, от того же лица, под видом гуманитарной помощи, обвиняемый получал денежные средства. Общая сумма средств превысила 860 000 рублей.На время расследования обвиняемый был заключён под стражу. На квартиру-взятку, машину и деньги наложен арест. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд.