Учитель — человек с особой миссией. Люди, выбравшие для себя этот путь, несут ответственность за будущие поколения. Учитель помогает детям вступить во взрослую жизнь и занять в ней своё

Учитель — человек с особой миссией. Люди, выбравшие для себя этот путь, несут ответственность за будущие поколения. Учитель помогает детям вступить во взрослую жизнь и занять в ней своё место. Но почему же учителя уходят со школ? Какая у них зарплата и нагрузка? Есть ли конец бюрократической школьной ямы? Как избежать выгорания? Нужны ли в школах