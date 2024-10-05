Супруги Шильман по указу Владимира Путина получат Орден Родительская слава.

Виктория и Максим Шильманы из Владимирской области награждены Орденом «Родительская слава».Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Эта государственная награда, учреждённая в 2008 году, вручается семье либо, если семья неполная, одному из родителей за заслуги в воспитании семерых и более детей и вклад в образование социально ответственной семьи.Установлено, что семья при этом должна вести здоровый образ жизни и держать высокий уровень заботы об образовании детей, их духовном и нравстенном развитии.