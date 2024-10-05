В королевской семье Великобритании существует традиция, согласно которой мужчины дарят своим супругам памятные подарки в честь рождения детей. Принц Уильям, как истинный адепт этой практики, всегда выбирал для Кейт Миддлтон особенные презенты.

В королевской семье Великобритании существует традиция, согласно которой мужчины дарят своим супругам памятные подарки в честь рождения детей. Принц Уильям, как истинный адепт этой практики, всегда выбирал для Кейт Миддлтон особенные презенты.У пары трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Каждое рождение стало важным событием не только для семьи, но и для всей страны. В 2013 году, когда на свет появился их первенец Джордж, Уильям преподнес Кэтрин игрушечного медведя из лимитированной серии знаменитого универмага Harrods. Этот медведь стал символом их новой жизни как родителей. К подарку прилагался кулон с выгравированным полным именем сына — "Джордж Александр Луи". Герцогиню неоднократно видели с этим украшением, что подчеркивало его значимость.Также ходят слухи о том, что в честь появления Джорджа Уильям подарил Кейт уникальную брошь с розовым бриллиантом, дизайн которой он разработал сам. Однако ее никто не видел в публичных appearances герцогини. Дополняло коллекцию подарков кольцо из 18-каратного белого золота с бриллиантом в 0,23 карата от бренда Annoushka, стоимость которого составила около 1200 фунтов.Когда в 2015 году на свет появилась принцесса Шарлотта, Уильям снова удивил Кейт дорогим подарком. На этот раз она была замечена в серьгах от любимой марки Kiki McDonough. Эти серьги с зелеными аметистами и турмалинами стали ярким акцентом в ее образе. Известно, что коллекция ювелирных изделий Кэтрин от Kiki McDonough оценивается в впечатляющие 47 тысяч фунтов.Что касается рождения принца Луи в 2018 году, конкретные детали подарка пока остаются загадкой. Тем не менее, у Кейт есть медальон от дизайнера Daniella Draper, украшенный звездами и первыми буквами имен ее детей: G, C и L. Точная дата и обстоятельства появления этого медальона неизвестны.Интересно, что подобные традиции существуют не только в семье Уильяма и Кейт. Принц Гарри также следовал этому обычаю и подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с изумрудом, изготовленное на заказ известным ювелиром Лоррейн Шварц. Выбор камня был символичным: изумруд ассоциируется с месяцем рождения их сына Арчи.