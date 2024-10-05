Зачастую, употребляя те или иные слова, мы не особо задумываемся о его происхождении и значении. А ведь иногда слово может означать совсем не то, что мы предполагали ранее. Предлагаем проверить знания в нашем тесте.
Зачастую, употребляя те или иные слова, мы не особо задумываемся о его происхождении и значении. А ведь иногда слово может означать совсем не то, что мы предполагали ранее. Предлагаем проверить знания в нашем тесте.
ВОПРОСЫ
1. Слово "метеорология". Откуда оно произошло?
a) От греческого "meteoron" – атмосферные явления
b) От латинского "meteorologia" – наука о погоде
c) От французского "météorologie" – изучение облаков
2. Слово "телевизор". Откуда оно произошло?
a) От греческого "tele" – далеко и "vizor" – видеть
b) От латинского "televidere" – смотреть на расстоянии
c) От английского "television" – устройство для передачи изображений
3. Слово "компьютер". Откуда оно произошло?
a) От латинского "computare" – считать
b) От английского "compute" – вычислять
c) От немецкого "Komputer" – механический калькулятор
4. Слово "рецепт". Откуда оно произошло?
a) От латинского "receptum" – принятое, полученное
b) От французского "recette" – инструкция
c) От английского "recipe" – способ приготовления
5. Слово "студент". Откуда оно произошло?
a) От латинского "studens" – усердно работающий
b) От французского "étudiant" – ученик
c) От английского "student" – учащийся
6. Слово "автомобиль". Откуда оно произошло?
a) От греческого "autos" – сам и "mobilis" – подвижный
b) От латинского "automobiles" – самодвижущаяся повозка
c) От французского "automobile" – машина с двигателем
7. Слово "матрас". Откуда оно произошло?
a) От арабского "matrah" – место для сидения
b) От голландского "matrasse" – тюфяк
c) От турецкого "matrac" – подстилка
8. Слово "политика". Откуда оно произошло?
a) От древнегреческого "polis" – город и "tektonikos" – искусство управления городом b) От латинского "politica" – искусство управления государством
c) От французского "politique" – управление страной
9. Слово "космонавт". Откуда оно произошло?
a) От греческого "kosmos" – вселенная и "nautes" – мореплаватель
b) От латинского "cosmonauta" – исследователь космоса
c) От английского "cosmonaut" – астронавт
10. Слово "банкнота". Откуда оно произошло?
a) От итальянского "banca nota" – заметка банка
b) От английского "bank note" – банкнота
c) От французского "banque note" – записка банка
ОТВЕТЫ
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