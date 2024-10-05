Зачастую, употребляя те или иные слова, мы не особо задумываемся о его происхождении и значении. А ведь иногда слово может означать совсем не то, что мы предполагали ранее. Предлагаем проверить знания в нашем тесте.

Зачастую, употребляя те или иные слова, мы не особо задумываемся о его происхождении и значении. А ведь иногда слово может означать совсем не то, что мы предполагали ранее. Предлагаем проверить знания в нашем тесте.ВОПРОСЫ1. Слово "метеорология". Откуда оно произошло?a) От греческого "meteoron" – атмосферные явленияb) От латинского "meteorologia" – наука о погодеc) От французского "météorologie" – изучение облаков2. Слово "телевизор". Откуда оно произошло?a) От греческого "tele" – далеко и "vizor" – видетьb) От латинского "televidere" – смотреть на расстоянииc) От английского "television" – устройство для передачи изображений3. Слово "компьютер". Откуда оно произошло?a) От латинского "computare" – считатьb) От английского "compute" – вычислятьc) От немецкого "Komputer" – механический калькулятор4. Слово "рецепт". Откуда оно произошло?a) От латинского "receptum" – принятое, полученноеb) От французского "recette" – инструкцияc) От английского "recipe" – способ приготовления5. Слово "студент". Откуда оно произошло?a) От латинского "studens" – усердно работающийb) От французского "étudiant" – ученикc) От английского "student" – учащийся6. Слово "автомобиль". Откуда оно произошло?a) От греческого "autos" – сам и "mobilis" – подвижныйb) От латинского "automobiles" – самодвижущаяся повозкаc) От французского "automobile" – машина с двигателем7. Слово "матрас". Откуда оно произошло?a) От арабского "matrah" – место для сиденияb) От голландского "matrasse" – тюфякc) От турецкого "matrac" – подстилка8. Слово "политика". Откуда оно произошло?a) От древнегреческого "polis" – город и "tektonikos" – искусство управления городом b) От латинского "politica" – искусство управления государствомc) От французского "politique" – управление страной9. Слово "космонавт". Откуда оно произошло?a) От греческого "kosmos" – вселенная и "nautes" – мореплавательb) От латинского "cosmonauta" – исследователь космосаc) От английского "cosmonaut" – астронавт10. Слово "банкнота". Откуда оно произошло?a) От итальянского "banca nota" – заметка банкаb) От английского "bank note" – банкнотаc) От французского "banque note" – записка банкаОТВЕТЫ