Мемориал «Скорбящая Мать», посвященный семье Артемьевых, появился в селе Варварино Юрьев-Польского района. Члены этой семьи погибли в годы Великой Отечественной войны, сообщили в

Мемориал «Скорбящая Мать», посвященный семье Артемьевых, появился в селе Варварино Юрьев-Польского района. Члены этой семьи погибли в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования Красносельское. Краевед Сергей Хламов тоже был на открытии памятника. Он рассказал, что Артемьевы жили в соседнем селе Покрове, сейчас его уже нет. 8 сыновей Артемьевых ушли на фронт,