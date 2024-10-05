В рамках проекта «Агротуризм» прошла встреча с предпринимателями.

Третьего октября, по информации пресс-службы Правительства Владимирской области, прошла встреча в селе Кузьмадино Юрьев-Польского района. Мероприятие было организовано Минсельхоз совместно с Министерством предпринимательства и туризма.На встрече обсуждались возможности развития агротуризма, включая использование цифровых технологий. На отбор в Минсельхоз в 2025 году Владимирская область предоставила ещё пять проектов, два из которых получат гранты.