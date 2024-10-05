Стоит ли мечтать о принце? Сделайте вывод на основе этого материала.

Стоит ли мечтать о принце? Сделайте вывод на основе этого материала.В детстве девочки часто мечтают о принце. Им кажется, что тогда все их желания вмиг воплотятся в жизнь, а им предстоит лишь развлекаться на многочисленных балах. Однако на деле все выглядит совершенно иначе. У монархов порой больше обязанностей чем прав, а традиции бывают настолько странными, что даже не верится, что они и правда существуют.Монархи должны взвешиваться до и после РождестваМногие слышали о традиции взвешиваться до и после праздников в королевском семействе. Оказывается, за время праздничных застолий все должны набрать минимум по три фунта. Впрочем, в некоторых российских семьях тоже есть такая традиция. Особенно в тех, где тщательно следят за фигурой. Но результат ожидают совсем иной, нежели в семье монархов.В королевской семье день рождения празднуют дваждыУж на что монархи точно имеют право, так это на празднование дня рождения в любое время. Один они отмечают в тот день, когда появились на свет, а второй в июне, когда устанавливается теплая погода. Это вам не переносить празднование, если вдруг именины выпали на будний день.Традицию ввел Карл II, потому что его день рождения выпал на пасмурное время, Елизавета II продолжила традицию. Второй день рождения, как правило, монархи празднуют с общественностью.В путешествие отправляются, запасшись кровьюУ каждого члена королевской семьи должен быть запас собственной крови, в случае если они отправились в путешествие. Так монархи заботятся о сохранности своей жизни. Для этого они регулярно сдают кровь.Траурный наряд в поездкахВ любую поездку королевская семья обязана брать траурный наряд. В случае смерти монарха все взгляды будут прикованы к королевской семье. Поэтому они всегда берут с собой в чемодан запас черной одежды. Такое правило ввела Елизавета II, которая во время смерти своего отца находилась в поездке. Ей едва успели доставить подходящее для случая черное платье.