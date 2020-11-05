Фармацевтическая компания AstraZeneca срывает сроки поставки вакцины от коронавируса в Великобританию. Вместо 30 миллионов доз препарата страна до конца года получит почти в восемь раз меньше – только четыре миллиона.

Фармацевтическая компания AstraZeneca срывает сроки поставки вакцины от коронавируса в Великобританию. Вместо 30 миллионов доз препарата страна до конца года получит почти в восемь раз меньше – только четыре миллиона.На сбои в поставке вакцины от коронавируса пожаловалась руководитель рабочей группы правительства Великобритании Кейт Бингэм. В мае власти Соединенного Королевства заявляли, что AstraZeneca к концу сентября поставит в страну 30 миллионов доз вакцины.Но до конца года компания сможет предоставить только четыре миллиона доз, сокрушается Бингэм. 30 миллионов человек – это те, кто больше всего нуждается в вакцине. Теперь они смогут сделать прививку только к лету следующего года, приводит слова чиновницы газета The Financial Times.Британское правительство рассматривает возможность применения других вакцин помимо шести выбранных препаратов. К концу года планируется поставить до десяти миллионов доз вакцины от Pfizer/BioNTech, затем – от компаний Janssen и Novavax.AstraZeneca разработала вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе началась последняя фаза испытаний. Исследования остановили после смерти добровольца в Бразилии. Компания утверждает, что вакцина безопасна.Напомним, что в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая называется "Спутник V". Она разработана в центре имени Гамалеи. Препарат основан на векторах аденовирусов человека.В октябре появилась вторая вакцина. Она создана в новосибирском центре "Вектор". Вскоре планируется зарегистрировать третий препарат, разработанный в центре Чумакова Российской академии наук.