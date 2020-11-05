Обнародованы свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. За сутки количество заразившихся в стране выросло на 19 404.

Обнародованы свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. За сутки количество заразившихся в стране выросло на 19 404.Больше всего случаев – 5 255 – выявили в Москве. Далее следует Санкт-Петербург с 1 093 инфицированными. На третьем месте оказалась Московская область, где вирус подхватили 588 человек.Также в первую десятку по числу заразившихся за сутки попали Нижегородская, Архангельская, Ростовская, Воронежская, Свердловская области, Красноярский край, Республика Коми.В оперативном штабе уточнили, новые случаи зарегистрировали в 85 регионах страны. У 25,9% из них нет ярко выраженных симптомов. Вылечились 12 238 человек, умерли 292 пациента.С начала пандемии диагноз поставили 1,7 миллиона россиянам. За весь период выздоровели и выписались из больниц 1,2 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 29 тысяч человек.Материал дополняется.