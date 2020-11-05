Победитель крупнейшего в России конкурса современной музыки Партитура, композитор и пианист Алексей Чернаков дал большое интервью одному из ютуб-каналов. В нём он рассказал о своих планах на будущее, а также о критериях успешности классических музыкантов.

Победитель крупнейшего в России конкурса современной музыки "Партитура", композитор и пианист Алексей Чернаков дал большое интервью одному из ютуб-каналов. В нём он рассказал о своих планах на будущее, а также о критериях успешности классических музыкантов.Алексей Чернаков отметил, что классическая музыка в России по-прежнему весьма популярна. По его словам, консерватории ежегодно выпускают талантливых композиторов и музыкантов, а концерты классической музыки собирают полные залы.По словам Чернакова, среди классических музыкантов большим успехом считается собрать Большой зал Московской консерватории или добиться того, чтобы их оперу поставили в Большом театре. Артист признался, что в настоящее время стремится именно к этому.