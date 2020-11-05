Чаще всего инфекция завозится из Турции – 60 случаев. Ещё двое больных ковидом приехали в регион из Узбекистана.

По статистике, представленной Роспотребнадзором, у женщин коронавирус выявляют чаще, чем у мужчин. Соотношение, примерно, 61% н 39%. Об этом рассказала заместитель начальника регионального управления ведомства Юлия Поцелуева.По данным Роспотребнадзора, 55% инфицированных от 50 лет и старше, 39% - граждане от 18 до 49 лет.Чаще всего инфекция завозится из Турции – 60 случаев. Ещё двое больных ковидом приехали в регион из Узбекистана.Всего с 1 августа из-за рубежа во Владимирскую область вернулись 13 442 человека. Подавляющее большинство (13 240 человек) прошли обследование на COVID-19. Остальным грозят штрафы.