Пожар произошёл накануне вечером в многоквартирном доме на улице Бабушкина в Коврове. Возгорание...

Пожар произошёл накануне вечером в многоквартирном доме на улице Бабушкина в Коврове. Возгорание обнаружили в нежилой части дома и существовал риск распространения огня на жилые квартиры. Однако спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 150 кв. м. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 10 человек, среди которых был один ребёнок. Жертв удалось избежать.Пострадавших тоже нет.На пожар выезжали от МЧС 6 единиц техники, 18 человек личного состава, также привлекалась ведомственная пожарная охрана ПАО «КМЗ» 1 единица техники, 2 человека. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.