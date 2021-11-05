Ситуация с коронавирусом вносит коррективы в принятие федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходим контроль за расходованием бюджетного руля, чтобы вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь граждан.

Ситуация с коронавирусом вносит коррективы в принятие федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходим контроль за расходованием бюджетного руля, чтобы вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь граждан.Важно, чтобы при имеющихся возможностях роста экономики решались вопросы, которых ждут люди, сказал спикер. В связи с пандемией проблемы здравоохранения постоянно находятся на повестке депутатов, отметил он."Нам важно сделать все для того, чтобы спасти жизнь человека. И в бюджете это тоже находит отражение", – подчеркнул Володин.Председатель ГД указал на важность эффективного расходования средств на здравоохранение. В России должна быть качественная государственная медицинская помощь, отметил он.Необходим контроль за расходованием бюджетного рубля, чтобы средства доходили до человека, а система здравоохранения могла эффективно бороться за жизнь гражданина, указал Володин."Поэтому спрашивать надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств, организацию системы здравоохранения", – добавил он.Госдума 28 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Он сформирован с профицитом 1,33 триллиона рублей, доходы составят 25,02 триллиона, из них более 61% – ненефтегазовые.