5 ноября во Владимире было открыто регулярное троллейбусное движение. Любопытная дата в истории...

5 ноября во Владимире было открыто регулярное троллейбусное движение.Любопытная дата в истории областного центра: 5 ноября 1952 года. Именно в этот день (и в это время) было официально открыто регулярное троллейбусное движение. Если вдуматься - 71 год назад… Не так уж и давно!Как сообщается в официальном telegram-канале Правительства Владимирской области, троллейбус был выбран для областного центра а качестве наиболее подходящего вида транспорта в конце 40-х годов 20 века.Проводилась колоссальная работа по реализации значимого проекта: по инфраструктуре и подготовке кадров.5 ноября по Владимиру поехали первые «рогатые автобусы»: маршрут №1 проходил от кинотеатра «Буревестник» до Владимирского химического завода.Автопарк в то время насчитывал 30 троллейбусов, а протяженность контактных сетей составляла 13 км.Троллейбус и сегодня является основным видом транспорта в городе!Любопытно, что на сегодняшний день протяженность контактной сети - 82 км.Кадр: https://t.me/region33vladimirНа фото из фондов ВСМЗ - один из первых владимирских троллейбусов