Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября. На ней каждый регион страны показал успехи и достижения, так, Владимирская область

Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября. На ней каждый регион страны показал успехи и достижения, так, Владимирская область представляет на экономический, туристический, культурный и гастрономический потенциал. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Стенд Владимирской области находится в павильоне №75, среди экспозиций регионов Центрального федерального округа. Посетители смогут