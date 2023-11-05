На каком этапе находится «выход из забвения» кинотеатра «Художественный» во Владимире? Напомним,...

На каком этапе находится «выход из забвения» кинотеатра «Художественный» во Владимире?Напомним, "Художка" выходит из забвения. Было принято решение о передаче знаменитого памятника архитектуры в областную собственность. Горы мусора, разруха, ветхость и запустение - так этим летом выглядел объект культурного наследия, здание старейшего кинотеатра Владимира. Однако решение о смене статуса с муниципального на региональный даёт надежду, что владимирцы всё же смогут увидеть совсем скоро в «старых-добрых» залах… ремонт и кино.Коротко о главном...Здание кинотеатра было построено в далёком 1788 году. Это объект культурного наследия регионального значения.Кинотеатр на Большой Московской, работавший ещё в дореволюционные времена как «Ампир», а в советскую и постсоветскую эпохи — как «Художественный», администрация Владимирской области пытались привести в порядок несколько раз.Например, в 2017 году его сдали в концессию московской компании «ЛиЛу Продакшн», которая должна были оборудовать в здании несколько кинозалов, а также создать интерактивный музей. Но, увы, что-то пошло не так. В декабре 2019 года соглашение с горе-компанией было расторгнуто в Арбитражном суде.А уже в сентябре 2020 года была попытка начать реставрацию, а также превратить здание в досуговый центр с кинотеатром.Владимирская фирма «Градпроект» даже вроде бы взялась за дело, но возник ряд проблем и проект вновь «повис». Поэтому администрация Владимира инициировала процесс расторжения контракта. «Частники» с задачей не справились.Новая жизнь старого кинотеатраВ июле текущего года владимирцам объявили, что кинотеатр переходит из городской — в областную собственность.Александр Авдеев в своём официальном telegram-канале сообщал:– … Восстановление «Художки» займёт время. Здание было построено в 1788 году. Это объект культурного наследия регионального значения. Пустует уже 10 лет. После завершения процедуры передачи здания из муниципальной в областную собственность нужна будет подготовка, экспертиза и согласование проектно-сметной документации.И уже в августе 2023 года жителей Владимира пригласили внести свои предложения по преображению кинотеатра «Художественный» в группе Вконтакте: «Кинотеатр «Художественный». Перезагрузка».В сообществе участники должны были обмениваться старыми фотографиями и обсуждать будущее здания, но до сих пор активность горожан в нём, увы, «слабая». Правда, кто-то всё же делится воспоминаниями и свежими идеями.Когда увидим кино в «Художественном»?Совсем недавно директор «Киноцентра» - Елена Ермакова рассказала, какой будет судьба кинотеатра "Художественный" во Владимире.В данный момент известно, что оформлена вся документация по передаче здания на баланс регионального Правительства:«Оформлены все охранные обязательства. Это был не быстрый процесс. Сейчас готовим документы на торги для разработки проекта по реставрации и возобновлению кинопоказов в кинотеатре...» - рассказала Елена Ермакова.Когда мы увидим долгожданные киносеансы в «Художественном»? Вопрос остаётся открытым. Но пока ясно одно — работы по «выходу из забвения» ведутся.Фото: Архив https://vladtv.ru/