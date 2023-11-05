Стало известно, какая среднемесячная зарплата у жителей Владимирской области.
Пресс-служба...
Стало известно, какая среднемесячная зарплата у жителей Владимирской области.
Пресс-служба Владимирстата поделилась информацией из доклада за январь-сентябрь 2023 года.
Выяснилось, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 49 857 рублей, в том числе в августе 51 143,1 рубля.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась соответственно на 14,7% и на 15,4%.
Исходя из данных о номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работникам организаций по видам экономической деятельности, интернет-редакция ГТРК «Владимир» сотавила топ-10 самых оплачиваемых сфер во Владимирской области:
Финансовая и страховая деятельность: 71 485,9 рублей
Научная и техническая деятельность: 61 330,2 рублей
Деятельность в области информации и связи: 59 236,8 рублей
Обрабатывающие производства: 57 078 рублей
Добыча полезных ископаемых: 56 510,7 рублей
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: 52 929,1 рублей
Транспортировка и хранение: 51 299,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение: 50 380 рублей
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг: 42 776,5 рублей
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений: 41 343,6 рублей
Фото: pxfuel.com