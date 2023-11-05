Стало известно, какая среднемесячная зарплата у жителей Владимирской области. Пресс-служба...

Стало известно, какая среднемесячная зарплата у жителей Владимирской области.Пресс-служба Владимирстата поделилась информацией из доклада за январь-сентябрь 2023 года.Выяснилось, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 49 857 рублей, в том числе в августе 51 143,1 рубля.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась соответственно на 14,7% и на 15,4%.Исходя из данных о номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работникам организаций по видам экономической деятельности, интернет-редакция ГТРК «Владимир» сотавила топ-10 самых оплачиваемых сфер во Владимирской области:Финансовая и страховая деятельность: 71 485,9 рублейНаучная и техническая деятельность: 61 330,2 рублейДеятельность в области информации и связи: 59 236,8 рублейОбрабатывающие производства: 57 078 рублейДобыча полезных ископаемых: 56 510,7 рублейОбеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: 52 929,1 рублейТранспортировка и хранение: 51 299,4Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение: 50 380 рублейДеятельность в области здравоохранения и социальных услуг: 42 776,5 рублейДеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений: 41 343,6 рублейФото: pxfuel.com