Во Владимирской области по нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства. Об этом сообщает...

Во Владимирской области по нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.По планам на 2023 год во Владимирской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» должно быть благоустроено 140 территорий: 108 дворов и 32 общественных пространства.На выполнение этих работ направлено 496,3 млн рублей.Где в данный момент уже завершены работы?во Владимире – на площади Победы, в сквере в районе дома №53 по проспекту Ленина и в сквере в микрорайоне Юрьевец в районе домов № 11, 13, 15 по улице Гвардейской;в Вязниках – в детском парке «Планета детства» (2 этап) и Ярцевском парке;в Гороховце – в «Вишнёвом саду» (там устроена площадка для проведения праздничных мероприятий) в районе дома № 27 А по улице Горького;в Карабаново – на площади Лермонтова (2 этап);в Киржаче – на детской площадке у дома № 2 А на улице Приозёрной;в Коврове – в сквере по улице Зои Космодемьянской (2 этап);в Кольчугино – в сквере имени Ленина на улице Алексеева;в Костерёво – на городском стадионе «Труд» (2 этап);в Меленках – на Хорохоновском проспекте (3 этап);в Покрове – на спортивной и детской площадке между домами на улицах Советской, 74, 3-го Интернационала, 49 и Больничный проезд, 21 и 23 (2 этап);в Собинке – на бульваре Чайковского;в Струнино – на территории общего пользования по улице Воронина (2 этап);в посёлке Вольгинский Петушинского района – на тротуаре от конечной остановки на улице Старовской к домам №№ 19 и 23 по улице Новосемёнковской;в посёлке Городищи Петушинского района – на стадионе «Труд» (5 этап);в посёлке Красная Горбатка – в надречном парке «Землянина» (5 этап) и на площади Памяти (3 этап);в посёлке Мстёра Вязниковского района – на общественной территории «Место отдыха у реки» на улице 2-й Набережной;в посёлке Ставрово Собинского района – в "Мамином сквере" (3 этап);в селе Барское Татарово Вязниковского района – на общественной территории «Волейбольно-баскетбольная площадка» на улице Совхозной;в деревне Чудиново Вязниковского района – на общественном пространстве (рядом с детской площадкой).В пресс-службе Правительства Владимирской области уточняют, что ещё на 9 общественных территориях работы подходят к завершению. Все они должны быть закончены в ноябре.Где именно? В Муроме, Коврове, Гусь-Хрустальном, Александрове, Камешково, Судогде, Юрьеве-Польском и Никологорах Вязниковского районаФото: пресс-служба Правительства Владимирской области