Во Владимирской области произошло страшное ДТП, 5 человек погибли. УМВД по Владимирской области...

Во Владимирской области произошло страшное ДТП, 5 человек погибли.УМВД по Владимирской области ("МВД Медиа") сообщило, что, по предварительной информации, 4 ноября (2023 года) в 19:30 на 48-м километре, автодороги "Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск" легковушка врезалась в фуру.По словам очевидец, В ДТП легковой автомобиль буквально «разорвало» на части.По официальной информации от УМВД России по Владимирской области, в страшном ДТП погибли 5 человек (все они находились в «легковушке»). Их личности в данный момент устанавливаются.Известно, что поздним вечером (вчера, 4 ноября) на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.Информация уточняется.Фото: pxfuel.com