Джаред Лето и Лупита Нионго объединятся в новом фильме Кража Луника. Картина обещает стать захватывающим триллером, основанным на реальных событиях.

Джаред Лето и Лупита Нионго объединятся в новом фильме "Кража Луника". Картина обещает стать захватывающим триллером, основанным на реальных событиях.В центре сюжета находятся агенты ЦРУ, которые в 1959 году осуществили дерзкую операцию по похищению модели советской космической станции "Луна-2" с аэрокосмической выставки в Мексике. Целью этой операции было изучение технологий, разработанных Советским Союзом, и использование их для дальнейшего развития собственной американской лунной программы.Интересно, что детали этой операции оставались под грифом секретности более полувека. Только в 2019 году американская разведка решила рассекретить часть архивов времен Холодной войны, и мир узнал о смелом плане агентов, который мог бы изменить ход космической гонки между двумя сверхдержавами. Это открытие вдохновило сценаристов на создание фильма, который сочетает в себе элементы шпионского триллера и исторической драмы.Режиссером картины выступит Кемп Пауэрс, известный по работе над анимационными проектами "Душа" и "Человек-паук: Паутина вселенных". Его опыт в создании ярких и эмоционально насыщенных историй обещает сделать "Кражу Луника" не только увлекательной, но и глубокой с точки зрения персонажей и их мотивации. Лето и Нионго, обладающие выдающимся актерским мастерством, обещают привнести в свои роли уникальную динамику и харизму.Премьера фильма запланирована на конец 2025 года, и уже сейчас он вызывает большой интерес у зрителей и критиков. С учетом актуальности тематики шпионских операций и исторического контекста, "Кража Луника" имеет все шансы стать не только коммерчески успешным проектом, но и важным культурным явлением. Фильм обещает раскрыть не только захватывающую историю о похищении, но и более глубокие вопросы о морали и этике разведывательных операций в условиях Холодной войны.