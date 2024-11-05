Пассажирооборот за 10 месяцев 2024 года составил почти 9,2 млрд пасс-км (+6,1%).

Почти 34 млн пассажиров были отправлены с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе-октябре 2024 года (+4,3% к аналогичному периоду 2023 года).Из них в дальнем следовании перевезено почти 7,9 млн пассажиров (+4,8%), в пригородном сообщении – более 26 млн (+4,1%).Пассажирооборот за 10 месяцев 2024 года составил почти 9,2 млрд пасс-км (+6,1%), в том числе в дальнем следовании – порядка 8 млрд пасс-км (+6%), в пригородном сообщении – более 1,2 млрд пасс-км (+6,3%).В октябре 2024 года на Горьковской железной дороге отправлены более 3,4 млн пассажиров (+8,4% к октябрю 2023 года), в том числе порядка 733 тыс. – в дальнем следовании (+5,9%) и почти 2,7 млн – в пригородном сообщении (+9,1%).Пассажирооборот в октябре составил 808 млн пасс-км (+0,8%), в том числе в дальнем следовании – 695 млн пасс-км (+0,9%), в пригородном сообщении – 113 млн пасс-км (на том же уровне).