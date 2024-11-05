Поддержка предпринимателей, фермеров и сельских старост. Законодательное Собрание Владимирской области на октябрьском заседании приняло ряд решений. В основном они касаются налогового

Поддержка предпринимателей, фермеров и сельских старост. Законодательное Собрание Владимирской области на октябрьском заседании приняло ряд решений. В основном они касаются налогового законодательства и продления или расширения различных мер поддержки. Так, депутаты проголосовали за признание ответственными инвесторами всех предпринимателей, без выполнения ряда критериев. Кирилл Белов, зам. министра экономического развития и промышленности Владимирской области Проектом закона предполагается