Российские ноутбуки впервые обогнали американских конкурентов по продажам.

По итогам девяти месяцев продажи российских ноутбуков, хоть и с символическим перевесом, обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка по сравнению с 10% у западных конкурентов. Успех отечественных производителей стал возможен не только благодаря уходу конкурентов из США, но и из-за возросшей активности в рекламе, сообщает Коммерсантъ.С начала года и по середину октября 2024 года в России было реализовано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей, что на 12% превышает показатели всего прошлого года в денежном выражении, и на 6% – в количественном. Как сообщил источник в Марвел-Дистрибуции, доля российских ноутбуков достигла 11,6%, тем самым опередив объемы продаж американских компаний, которые сейчас занимают менее 10%. Для сравнения, в 2022 году доля американских брендов составляла 30%, а российских — всего 4%. В прошлом году американцы контролировали 13%, в то время как российские производители — 7%.Среди брендов, показавших наибольший рост, выделяются Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом основную долю (70–72%) на рынке продолжают занимать компании из Китая и Тайваня, такие как Asus, MSI, Lenovo и другие.