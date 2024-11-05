Руководство дороги поблагодарило добровольцев за их неравнодушие, самоотдачу и готовность всегда прийти на помощь.

Промежуточные итоги добровольческой деятельности были подведены на форуме волонтеров Горьковской железной дороги, который собрал более 100 человек разных возрастов. Руководство дороги поблагодарило добровольцев за их неравнодушие, самоотдачу и готовность всегда прийти на помощь.Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, волонтерство на магистрали существовало всегда. Активно отряды начали формироваться с 2012 года и работать по разным направлениям: помощь детям-сиротам, людям с ограниченными физическими возможностями здоровья и пожилым людям; проведение экологических акций и пропаганда здорового образа жизни, спорта и т.д.В текущем году более 5 тыс. сотрудников ГЖД стали участниками 338 различных благотворительных мероприятий. В списке добрых дел: акции по сдаче донорской крови «Я – донор», профилактические мероприятия для школьников по соблюдению правил поведения на железной дороге, профориентационные встречи для студентов, организация и проведение уроков цифровой и финансовой грамотности для неработающих пенсионеров.Кроме того, работники магистрали собирают гуманитарную помощь «С заботой о защитниках» в поддержку военнослужащих, в том числе и тех, кто находится на реабилитации в военных госпиталях, оказывают поддержку детским домам и домам престарелых и др.Местом встреч волонтеров дороги в 2024 году стала «Станция Добра», открытая 21 декабря 2023 года. Это многофункциональное «пространство», предназначенное для обмена идеями, обучения волонтеров методам и методикам добровольческой работы, деловым играм и тренингам, проведения обучающих и командных мероприятий. В рамках локации «Станция добра» оборудован класс для обучения компьютерной грамотности ветеранов-железнодорожников. Также там регулярно собирают гуманитарную помощь, проводят занятия по интересам молодежи и старшего поколения магистрали.Напомним, в 2024 году волонтеры магистрали приняли участие в масштабных акциях на сети ОАО «РЖД»: экологической акции по уборке берегов озера Байкал «Чистые берега Байкала», по сопровождению гостей Всемирного фестиваля молодежи в г. Сочи, по подготовке и проведению Парада Победы на Красной площади в г. Москве.