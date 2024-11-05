Фильм Владимира Меньшова Любовь и голуби вышел на экраны 40 лет назад. Кажется, мы знаем его наизусть – он стал частью русской ДНК. Но обращаем ли мы внимание на детали? Угадайте эпизоды этой народной ленты по небольшим приметам.

Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышел на экраны 40 лет назад. Кажется, мы знаем его наизусть – он стал частью русской ДНК. Но обращаем ли мы внимание на детали? Угадайте эпизоды этой народной ленты по небольшим приметам.1. Ленька собрался плыть в Черепково с дядей Сашей. А что он оттуда хотел привезти?А. Порох;Б. Бензин для лодки;В. Керосин для печки2. Как зовут оставшегося в городе мужа Людмилы?А. Васька;Б. Федька;В. Генка.3. Кому просили подсобить с картошкой тетю Шуру?А. Филиппову;Б. Егорову;В. Тянякову.4. Варенье из какой ягоды особенно получилось у тети Шуры?А. Из брусники;Б. Из малины;В. Из клюквы.5. Что наказал отец дочке Оле перед отъездом на курорт?А. Закрывать голубятню на засов;Б. Купить пшенички ддя птенцов;В. Не забыть ставить воду для голубей.6. Какие деревья осматривали на экскурсии Василий Егорович и Раиса Захаровна?А. Карликовые деревья японского мандирину Уншу;Б. Горный китайский бамбук Фаргезия;В. Чайный куст Сан Дегори;7. На что в доме Кузякиных наткнулась Раиса Захаровна?А. На самовар;Б. На стену непонимания, эгоизма и ненависти;В. На толпу обезумевших женщин.ОТВЕТЫ1. А. Порох;2. В. Генка;3. А. Филиппову;4. А. Из брусники;5. Б. Купить пшенички для птенцов;6. А. Карликовые деревья японского мандирину Уншу;7. Б. На стену непонимания, эгоизма и ненависти.