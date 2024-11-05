Нецензурная брань в советских фильмах была невозможна. Поэтому сценаристы заменяли ее смешными ругательными выражениями. Давайте вспомним картины по сказанным в сердцах фразам героев.
Нецензурная брань в советских фильмах была невозможна. Поэтому сценаристы заменяли ее смешными ругательными выражениями. Давайте вспомним картины по сказанным в сердцах фразам героев.
1. "Ешкин кот!"
А. "Любовь и голуби";
Б. "Гараж!";
В. "Баба Яга в тылу врага".
2. "Черт побери!"
А. "Берегись автомобиля";
Б. "Подкидыш";
В. "Бриллиантовая рука".
3. "Интеллигент несчастный!"
А. "Иван Васильевич меняет профессию";
Б. "Карьера Димы Горина";
В. Обе указанные ленты.
4. "Отлезь, гнида!"
А. "Собачье сердце";
Б. "12 стульев";
В. "Золотой теленок".
5. "Мымра!"
А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
Б. "Служебный роман";
В. "Старые клячи".
6. "Три тысячи чертей!"
А. "Гардемарины, вперед!";
Б. "Д' Артаньян и три мушкетера";
В. "Человек-амфибия".
ОТВЕТЫ
1. А. "Любовь и голуби";
2. В. "Бриллиантовая рука".
3. В. Обе указанные ленты;
4. А. "Собачье сердце";
5. Б. "Служебный роман";
6. Б. "Д' Артаньян и три мушкетера".