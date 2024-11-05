Нецензурная брань в советских фильмах была невозможна. Поэтому сценаристы заменяли ее смешными ругательными выражениями. Давайте вспомним картины по сказанным в сердцах фразам героев.

Нецензурная брань в советских фильмах была невозможна. Поэтому сценаристы заменяли ее смешными ругательными выражениями. Давайте вспомним картины по сказанным в сердцах фразам героев.1. "Ешкин кот!"А. "Любовь и голуби";Б. "Гараж!";В. "Баба Яга в тылу врага".2. "Черт побери!"А. "Берегись автомобиля";Б. "Подкидыш";В. "Бриллиантовая рука".3. "Интеллигент несчастный!"А. "Иван Васильевич меняет профессию";Б. "Карьера Димы Горина";В. Обе указанные ленты.4. "Отлезь, гнида!"А. "Собачье сердце";Б. "12 стульев";В. "Золотой теленок".5. "Мымра!"А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";Б. "Служебный роман";В. "Старые клячи".6. "Три тысячи чертей!"А. "Гардемарины, вперед!";Б. "Д' Артаньян и три мушкетера";В. "Человек-амфибия".ОТВЕТЫ1. А. "Любовь и голуби";2. В. "Бриллиантовая рука".3. В. Обе указанные ленты;4. А. "Собачье сердце";5. Б. "Служебный роман";6. Б. "Д' Артаньян и три мушкетера".