Полиция призывает предоставить записи с видеорегистраторов.

Во Владимирской области следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту особо тяжкого преступления, совершенного в Гусь-Хрустальном. В интересах следствия подробности происшествия не разглашаются, однако полиция продолжает поиски свидетелей.Права обратится к правоохранителям имеют все, кто стал очевидцем случившегося, в частности, водители автомобилей, которые проходили или парковались на перекрестке улиц Калинина и Гоголя 3 ноября с 20:30 до 21:00. Полиция призывает предоставить записи с видеорегистраторов и сообщить информацию в отдел уголовного розыска по телефону 8-920-925-84-02.Ну